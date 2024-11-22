Süper Lig'in 13'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Bodrum'da coşkuyla karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar tezahüratlarla destekledi. Teknik direktör Okan Buruk'a ve teknik heyete çiçek veren Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızı ekibe sevgi gösterilerinde bulundu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen taraftarların yoğun isteği üzerine 3'lü çektirerek coşkuyu iki katına çıkardı. Yoğun güvenlik önlemleri altında kafile Bodrum'da konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs ile kart cezası bulunan Davinson Sanchez kadroda yer almazken Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Fernando Muslera, Elias Jelert, Eyüp Aydın, Victor Nelsson, Roland Sallai, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Gökdeniz Gürpüz, Dries Mertens, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Batuhan Şen, Michy Batshuayi, Berkan Kutlu, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Efe Akman, Hakim Ziyech, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan."