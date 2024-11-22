GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha'nın kabusu sürüyor!
Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha için işler istediği gibi gitmiyor. Fildişi Sahilli oyuncu, adeta istenmeyen adam ilan edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2024- 11:25
Galatasaray geçen sezonun yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Wilfried Zaha'yı katmıştı.
Sarı-kırmızılı taraftarların kendisinden çok şey beklediği yıldız oyuncu performansıyla taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.
Cimbom'da gözden düşen oyuncu sezon başında Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak gitmişti.