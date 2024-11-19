Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte başarılı hocanın o sözleri...

"DERBİLERE İYİ HAZIRLANIYORUZ"

"Bizim takım iyi maçları daha iyi oynuyor. Maç içi odaklanma, konsantrasyon veya daha rahat olabiliyor. İyi maçları hep iyi oynadık. Derbi maçlardaki galibiyet sayısı bunla alakalı. Belki benim için de geçerli. O maçlara daha iyi hazırlanıyor, hazırlıyorumdur belki. Genel olarak baktığınızda hep aynı oyunu oynadık. Kimseye karşı oyunumuzu değiştirmedik."

"FENERBAHÇE BENCE BİZE KARŞI NORMAL ÇIKTI"

"Fenerbahçe bence bize karşı normal çıktı, Kasımpaşa maçındaki aynı oyun ve benzer 11'le çıktı. Öndeki karşılamaları, ikinci - üçüncü bölgede karşılamaları, birebir Kasımpaşa maçı analiziyle eşleşti. Önemli olan ilk golü bulmaktı. Bir anda iki gol bulunca maç bitti. 1-1 olsa farklı olur, 1-0 geriye düşsen farklı olabilir. 2-0'ı yakaladıktan sonra maçı çok rahat geçirdik."

"BARIŞ'IN GELİŞİMİ, SOL BEKE GEÇTİKTEN SONRA GEÇEN SENE BAŞLADI"

"İlk geldiğimde Barış Alper ne performans verecek bilemiyordum. Hep isteyerek oynadı. Niye orada oynuyorum, niye orada oynamıyorum demedi. Barış'ın gelişimi, sol beke geçtikten sonra geçen sene başladı. Ondan sonra oynaya oynayan önde devam etti."

"KEREM HEP İYİ OYNUYORDU"

"Kerem hep iyi oynuyordu. Hep gole yakın oynuyordu, kaçırıyordu. Benfica'da geçen 3 gol attı. Kendi gitmek istedi, çok istedi. Kerem'de hep bir Avrupa hayali vardı, gidip kendini orada görmek istedi. Bunu futbolcuyken hepimiz istedik. Buraya hep geri dönüş şansı var ama Avrupa'ya gitmek istiyor. Kerem yükselerek oynuyor. Avrupa'da daha çok duyulan bir oyuncu oldu. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig performansı. Mili maçta şansız bir penaltı kaçırdı. Hatta Hakan Çalhanoğlu bile penaltı kaçırdı, ilk defa..."

"RAKİBE GÖRE, MAÇA GÖRE HEM 3'LÜ HEM 4'LÜ KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Rakibe göre, maça göre hem 3'lü hem 4'lü kullanmayı düşünüyorum. Çünkü 3-4-1-2'den verim aldık. Rakiple hep birebir eşleştik. Tottenham 4-3-3 oynadığı için biz direkt 2 santrfor ve stoper ile eşleşti, Mertens ise Bissouma ile eşleşti. 3-4-1-2 oynamamızın nedenlerinden biri buydu, adam adama baskı yapabilmek için... 1-2 orayı kapatıyor aslında. Orada, arkadaki 3'lünün işi zorlaşıyor. Davinson'u sağ kenarda kullandık, Kaan'ı ortada kullandık. Davinson çünkü hem içi hem dışı kapatabiliyordu. Abdülkerim de en iyi maçlarından birini oynadı, hem kanadı kapattı hem içeriye sıkıştı."

"OSIMHEN'İN GİDECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Transfere 1.5 aydan çok var. Avrupa Ligi 30 Ocak'a kadar gidiyor. Birini alırsan oynatamıyorsun, satarsan elindekinden oluyorsun. Gönderecek oyuncuları doğru düşünmek lazım. Kimse bilmiyor ama orada 3 tane oyuncu ekleyebiliyorsun, 5 tane çıkarsan da 3 ekleyebiliyorsun. Mevcut düzende elimizde Sallai var kadroya giremeyen. 2 transfer yapıp listeye ekleyebiliyoruz. Transferi doğru düşüneceğiz zamanında... Osimhen'in ocakta gideceğini hiç düşünmüyoruz. Öyle bir şey yok. Kendisi de kalacağını söyledi."

"BARIŞ ALPER'İ SEZON SONUNA KADAR BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Barış Alper'i sezon sonuna kadar bırakmayı düşünmüyoruz. Avrupa'da hedefimiz var bir kere. Format değişti, Şampiyonlar Ligi'nden yeni takım gelmeyecek. Bu 36 takım devam edecek. Kim ne olacak biliyoruz. Sadece biz değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözüne kestirmesi lazım. 3 takımın da finale kadar gidebilme olasılığı var, bu kadrolar, bu takımlar ve bu taraftarla. 3 takım olarak kovalamamız lazım."

"JELERT İLERİYE DÖNÜK YATIRIM"

"Jelert genç bir oyuncu, 2003 doğumlu. Transferde bu sene rakamlar çok yüksekti. Kimi sorsak 10-12 milyon euro diyorlardı. İnanılmaz yüksekti transfer rakamları. Bir sol bek yazsan, 8-10 yazıyorlar. Jelert de o bantta geldi. Maaşı düşük. İleriye dönük yatırım. Direkt faydalanmak için aldık ama burada bir yarış var. Daha erken değerlendirmek için, daha fazla şans vermemiz gerekiyor. Benim kriterimde önemli olan genç bir oyuncu, Danimarka Milli Takımı'nda oynamış, Şampiyonlar Ligi oynamış bir oyuncu. Bence potansiyel bir oyuncu, potansiyel ne zaman çıkar bilemiyorsun, belki ikinci sezon..."

"OCAK TRANSFERİNE HAZIRLIK YAPIYORUZ"

"Jelert'in temsilcileri gelmedi, öyle bir görüşme yok. Devre arasıyla ilgili hiçbir planlamamız yok. Ocak transferine hazırlık yapıyoruz. Dün 7-8 saat oturduk, oyuncu izledik, oyuncu değerlendirdik. Bir yandan da elimizdeki oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden transfer ikinci planda. 1.5 aylık dönemi çok iyi geçirmemiz gerekiyor."

"OSIMHEN'E TAMAM DEDİĞİMDE SİSTEMLERİ DÜŞÜNDÜM"

"Ben Osimhen'e tamam dediğimde, sistemleri düşündüm hemen. 3'lü savunmaya dönüp 2 forvet oynayabiliriz veya 4-4-2 oynayabiliriz diye düşündüm. İlk milli takım arasında Esenler Erokspor ile maç yaptık. Orada 3'lü denedik. Yunus'u kanat bek denedik. 2-3 idman yaptık, maçta da çok iyi oynadı. Rize maçıyla ilk 11 başladı ve formayı aldı gitti."

"BURAYA OYUNCU GETİRMEK KOLAY DEĞİL"

"Transferde çok baskı oluşuyor hep. Çok fazla, gereksiz... Devamlı transfer transfer transfer transfer. Devamlı transfer istifa transfer istifa transfer istifa. Bu baskı hata yaptırıyor bazen. Geçen sezon da böyle oldu. Çok büyük bir şey oluyor, beklenti de çok yükseliyor. Osimhen geldikten sonra beklenti hep yükselecek. Beklentinin yüksek olması iyi bir şey ama bazen siz istiyor, beğeniyorsunuz, her türlü şartı kabul ediyorsunuz ama oyuncu kabul etmiyor. Buraya oyuncu getirmek kolay değil."

"MOURINHO'NUN ÜLKEMİZDE OLMASI ÇOK GÜZEL"

"Mourinho'nun ülkemizde olması çok güzel. Herkesin sevdiği saydığı, dünya çapında bir isim. Mourinho'nun Türkiye'de olması hepimiz için çok büyük mutluluk. Karakterini, daha önce yaptıklarını, saha içi saha dışı yaptıkları beklediğimiz, hazır olduğumuz şeylerdi. Tarzı bu, bu tarzı sevip kabul etmek lazım. Derbide maç öncesi maç sonu sarıldık, sahadan çıktık. O anlamda bir şey olmadı. Sizi rakip olarak görüyor, 2 senenin şampiyonu, belki de bir strateji. Direkt Galatasaray'a veya bana değil, şampiyon takıma karşı stratejiydi bu."

"FUTBOL İÇİNDE NE OLACAĞI BİLİNMEZ"

"Ben geçen sezonki gibi şampiyonluk yarışı bekliyorum. 3 takım da kaybetmemek için mücadele ediyor. Beşiktaş, 10 puan geri düştü. Yüksek bir puan. Futbol içinde ne olacağı bilinmez. 2 haftada her şey değişir. 3 takımın da yüksek puanlarla devam edeceğini düşünüyorum. Samsunspor iyi gidiyor, iyi takım. Bize karşı da iyi oynadılar. Hocası da iyi. Göztepe iç sahada iyi. Arda Hoca ile Eyüpspor etkili geliyor. İlk 3'ün kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum ama Samsunspor orayı hedefliyor. Benim en çok hoşuma giden şey, Samsunspor'un ilk 3'ü hedeflemesi, o da güzel."