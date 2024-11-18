TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk sol bek! Premier Lig'den gelecek

Galatasaray'da ara transfter çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Sarı kırmızılıların güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan o yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2024- 06:40