Bu sezon 9 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer edilen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert ise 14 maçta skor üretemedi. Takvim'in özel haberine göre; Toplamda 5 gol üretebilen ve 22.9 milyon Euro (834 milyon TL) harcanan bu isimlerin 1 gollük katkısı için Aslan tam 166,8 milyon TL ödedi.