Galatasaray'da geçen sezondan bu yana sağ ve sol bekte 5 isim forma giydi. Bu oyuncular toplamda 2 gol, 3 asitlik katkı sağlayabildi.
Galatasaray'a yabancılardan ağır fatura! Gol başına maliyetleri dudak uçuklattı
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da son 2 sezondur bek transferlerinde başarı sağlanamıyor. Büyük beklentilerle transfer edilen birçok ismin vasatı aşamamasından dolayı yollar çabuk ayrılıyor. Bütün bunların ardından ortaya son 2 sezondur transfer edilen oyuncuların verdikleri skor katkısı başına maliyetleri de saç baş yolduracak cinsten. İşte detaylar...
Geçen sezona sol bekte Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile başlayan Cimbom, 19 maç forma giyen İspanyol oyuncudan 1 gol, 1 asistlik katkı alıp devre arasında yollarını ayırmıştı.
Aslan devre arasında Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya Derrick Köhn'ü transfer etmiş, 19 maça çıkan ve 1 gol, 1asist üreten Alman sol bek de sezon başında Werder Bremen'e kiralanmıştı.