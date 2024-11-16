GALATASARAY HABERİ | Gabriel Sara'ya PSG kancası! İşte ödenecek bonservis bedeli

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer ettiği Gabriel Sara, istikrarlıyla kadronun önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna Fransa Ligue 1 devi PSG talip oldu. İşte Fransız ekibinin transfer için Galatasaray'a ödeyeceği bonservis bedeli... (DIŞ BASIN) - Enes ARSLAN

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2024- 16:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024- 16:32