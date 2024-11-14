TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Brezilyalı eldiven! Muslera'nın yerine gelecek

Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar efsane oyuncular Taffarel, Mondragon ve Muslera'da olduğu gibi önceliği yine Güney Amerikalı isimlere verme kararı aldı. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer listesinin ilk sırasındaki eldiven belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2024- 06:40