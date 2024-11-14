Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile Wanda Nara hakkında flaş iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Son olarak sarı-kırmızılı camiadan konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklama geldi.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir.
Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.