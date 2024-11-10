Okan Buruk'tan flaş Icardi sözleri!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Kritik maç öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı. Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bu tişörtleri giyerek Ata'mızı anmak istedik bugün."

"Mauro'nun sakatlığı bizi çok üzdü, Avrupa futbolunda çok fazla çapraz bağ sakatlığı oldu. Mauro'nun da çapraz bağları koptu, büyük bir ihtimalle bu sezonu kapattı. Kaptanlığı, liderliği çok önemli olan bir oyuncumuzu kaybettik. Maçlardan önce çocukların seremonide onun yanına toplanmasına alışmıştık. Benim açımdan da tam 3-4-1-2 sistemini oturttuğumuz maçın ardından Mauro'nun sakatlanması... Osimhen-Icardi aynı anda olmaz denmişti ama ikisi de çok iyi oynamıştı Tottenham maçında. Diğer oyuncularımızı kullanacağız. Batshuayi'yi, Yunus'u, Mertens'i, Sallai'yi kullanacağız. Tottenham maçının devamı olarak görüyorum bu maçı. Aynı konsantrasyonla sahada olursak kazanabiliriz. Samsunspor ligin flaş takımı, bizi çok zor bir maç bekliyor. Aramızda 3 puan var, artırmak istiyoruz."

"Tottenham maçındaki aynı tempoyu ve isteği göstermek istiyoruz. Bu sahaya çıktıktan sonra mental olarak bir düşüş beklemiyorum oyuncularımda. Onların da ne oynayacağı belli, aşağı yukarı her maçta aynı düzenle oynadılar. Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda kazanmaya yakın olacağımızı düşünüyorum."