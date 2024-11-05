Resmen duyurdular! İşte Victor Osimhen’in yeni talibi
Dursun Özbek'ten, Osimhen açıklaması!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Resmen duyurdular! İşte Victor Osimhen’in yeni talibi Resmen duyurdular! İşte Victor Osimhen’in yeni talibi 12:53
F.Bahçe'de sürpriz imza! İrfan Can ve Osayi derken... F.Bahçe'de sürpriz imza! İrfan Can ve Osayi derken... 12:52
Dursun Özbek'ten, Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten, Osimhen açıklaması! 12:29
Beşiktaş, Malmö maçına hazır! Beşiktaş, Malmö maçına hazır! 12:06
En-Nesyri krizi! İsyan ettiler En-Nesyri krizi! İsyan ettiler 12:03
G.Saray'dan Casemiro bombası! Ocak ayında... G.Saray'dan Casemiro bombası! Ocak ayında... 11:13
Daha Eski
F.Bahçe'de İrfan Can şoku! F.Bahçe'de İrfan Can şoku! 10:36
Bleacher Report'tan flaş Mourinho paylaşımı! " Bleacher Report'tan flaş Mourinho paylaşımı! " 10:13
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! 09:43
Beşiktaş, Malmö'yü konuk ediyor! Beşiktaş, Malmö'yü konuk ediyor! 09:32
G.Saray'da o sıkıntı yeniden baş gösterdi! Ayrılmak istiyor G.Saray'da o sıkıntı yeniden baş gösterdi! Ayrılmak istiyor 23:26
F.Bahçe'den dev başarı! Avrupa'da 2. sırada F.Bahçe'den dev başarı! Avrupa'da 2. sırada 23:10