Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferiyle tüm dünyada ses getiren Victor Osimhen'in performansının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının yine başarılı bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Özbek, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'le ilgili, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu olarak Galatasaray'ın başarısı için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Özbek, "Amacımız taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'deki hakem tartışmalarına yönelik soruyu ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı yanıtsız bıraktı.