Galatasaray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer

Galatasaray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında en az 2 takviye yapma kararı alan Cimbom, transferde yine büyük oynuyor. Yazın Osimhen hamlesiyle gündem olan sarı kırmızılılar, şimdi yine dev bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray, dünyaca ünlü kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte o futbolcu ve transferin detayları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2024- 10:39