Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın barışması kısa sürdü. Wanda Nara'nın, ünlü rapçi L-Gante ile sosyal medyaya düşen görüntüleri sonrası Icardi'den flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın barışması kısa sürdü.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI

Wanda Nara, daha önce hakkında aşk dedikoduları çıkan Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı. Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkardı. Buna karşın Nara, iki kızının babasını hala sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

AŞK DEDİKODULARI ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante ile daha önce aşk yaşadığı dedikoduları gündeme gelmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Wanda Nara'nın Cadılar Bayramı partisinde L-Gante ile yeniden yakınlaşmasının ardından aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.