TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Gabriel Sara endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Gabriel Sara endişesi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gabriel Sara, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla büyük takdir toplamıştı. 25 yaşındaki isim özellikle Beşiktaş derbisinde fark yaratan bir futbol oynamıştı. Ancak Brezilyalı yıldız hakkında sarı kırmızılıları endişelendirecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2024- 13:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024- 13:30