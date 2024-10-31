Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim ara transfer döneminde iddialı hamleler yaparak takım kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılardan flaş bir atak geldi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2024- 09:44