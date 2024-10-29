Galatasaraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor! Cimbom'dan bomba transfer

Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 yenerek moral kazanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, gündem yaratacak bir hamlede bulundu. Sarı kırmızılıların, taraftarların sevgilisi eski yıldızı için yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2024- 11:16