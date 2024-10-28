Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında eksik bölgelere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda, Aslan'ın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2024- 10:19