TFF'den ve Beşiktaş'tan, Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü, apandisit ameliyatı olan Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayımlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz"