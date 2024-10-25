GALATASARAY HABERİ | Gündemi sarsacak Victor Osimhen iddiası! Fransız devinin hocası Nijeryalı yıldızı veto etti

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerininin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Nijeryalı golcü oyuncu için transfer iddiaları gelmeye devam ederken son olarak gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fransız devinin transfer listesine giren Victor Osimhen, o takımın teknik direktörü tarafından veto edildi. İşte detaylar... (DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2024- 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024- 15:18