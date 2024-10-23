GALATASARAY HABERİ | Flaş Victor Osimhen iddiası! Devre arasında Chelsea'ye mi gidecek?

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla kısa sürede iz bırakmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu için Chelsea iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2024- 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024- 14:09