Galatasaray'da Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama ise şöyle: Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41 MADDE NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Disiplin Talimatları'na göre;

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğerilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilikhaklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7müsabakadan men cezası verilebilir.