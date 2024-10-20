Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Jakobs için açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Bu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Cimbom'a karşılaşma sonrası üzücü haber geldi.

Mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği belirtildi.

Senegalli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır.