Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor'u 3-0 ile geçti. Maçta müthiş bir gol kaydeden Victor Osimhen o anlar hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik."

"Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?"

"Icardi çok büyük bir insan. O da böyle goller atmıştır kariyerinde. Ne kadar efor gerektiğini de iyi biliyor. O yüzden beni tebrik etmesi kıymetli. Saha içinde ve saha dışında birbirimizi çok seviyoruz. Bana sürekli yardımcı oluyor. Partiye ben geç kaldım. Icardi 2 senedir inanılmaz goller atıyordu. Ben de geldikten sonra şimdi çok farklı şeyler yapabiliriz. İlk 11'de ve yedek kulübesinde olan arkadaşlarımı kutluyorum. Aynı zamanda Antalya taraftarına da teşekkür ediyorum. Onlar da golden sonra beni tebrik ettiler."