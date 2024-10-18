Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Bir YouTube kanalına konuşan deneyimli teknik adam Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

Bir YouTube kanalına konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçeli futbolcular Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin transferi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMASI:

"Osayi Samuel ve İrfan Can'a bir ilgimiz yok. Şu ana kadar hiçbir ilgimiz olmadı. Transferler ilgili çalışmamız yok. Transferle ilgili ilerleyen zamanda düşüneceğiz ama Osayi ve İrfan Can ile ilgili bir girişimimiz olmadı."