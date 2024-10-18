Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor mücadelesinin kafilesi belli oldu. Listede yer almayan isimler dikkat çekti.
İŞTE ANTALYASPOR KAFİLESİ:
Muslera, Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Sallai, Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ziyech, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Abdülkerim, Batshuayi, Osimhen, Barış Alper, Efe Akman, Metehan Baltacı
LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER:
Kerem Demirbay, Elias Jelert, Yusuf Demir.
✈️ Onvo Antalyaspor maçı kamp kadromuz 👇 #ANTvGS pic.twitter.com/Yy55LCNFTG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 18, 2024