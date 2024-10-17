Galatasaray - Roma Kadınlar Şampiyonlar Ligi MAÇI CANLI İZLE | G.Saray - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında İtalya’nın Roma ekibini konuk edecek. İsveçli hakem Tess Olofsson'un düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2024- 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024- 15:50