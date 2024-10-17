GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş gelişme! Victor Osimhen devre arasında…

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen ile ilgili devre arası yolculuğu iddiaları iç ve dış basında sıkça yer aldı. Nijeryalı oyuncuya talip olan Premier Lig devinde Osimhen'i transfer etme süreci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) - (aspor.com.tr - Dış Haberler / Ömer Çağrı AKDERE)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2024- 12:30