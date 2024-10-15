Galatasaray'ın kiralık olarak Lyon'a gönderdiği Zaha ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Lyon, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Fildişili yıldızı kadro dışı bıraktı. Zaha’nın sözleşmesinin feshedilip devre arası Galatasaray'a geri dönmesi gündemde. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha baş ağrıtmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında yarattığı problemler nedeniyle Fildişi yıldızı Fransız ekibine göndermişti. Ancak Zaha orada da rahat durmadı. Lyon'a gittiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan yıldız futbolcu disiplinsiz hareketlerinin ardından kadro dışı bırakıldı.

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Takvim'in haberine göre, Zaha'nın idman programına uymadığı ve bu nedenle böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Fransız basınına göre yeni gelişmeler Galatasaray'ın bir hayli canını sıkacak. Çünkü Lyon'un Zaha ile yapılan kiralık anlaşması da feshedeceği öne sürülüyor. Bu durumda yıldız futbolcunun Ocak ayında Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi gündeme gelecek.