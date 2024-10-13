Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fenerbahçe almak için uğraşmıştı

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları başladı. Yeni sezonda üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek için mücadele eden sarı-kırmızılılar, gündemine bomba bir ismi aldı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2024- 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024- 10:35