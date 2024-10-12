Galatasaray antrenmanında sürpriz Osimhen gelişmesi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadele için hazırlıklarını sürdürürken, yıldız oyuncu Victor Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2024- 19:40