Galatasaray bombayı patlatacak! Icardi ve Osimhen'i besleyecek transfer

Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, üst üste 3. kez zirveye oynamak istiyor. bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Yönetim, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i de besleyecek yıldız bir ismi kadrosuna katmak için transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. İşte Cimbom'un listesine giren yıldız isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2024- 11:12