UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ol Stadyum'da oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lyon - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fransız rakibi Lyon'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Galatasaray maçı 8 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma DAZN Women's Football Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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