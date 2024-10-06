TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın ocak çileği Talisca! Menajeriyle görüşüldü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i kiralayarak dünya çapında gündem olan Galatasaray, ses getirecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Al Nassr forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2024- 06:40