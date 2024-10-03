TRANSFER HABERİ: Mourinho'nun eski gözdesi Galatasaray'a! Ocakta yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Cimbom ara transfer döneminde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yönetimden gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Jose Mourinho'nun eski gözdesi için devreye girdiği belirtildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2024- 09:31