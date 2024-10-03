TRANSFER HABERİ: Galatasaray istiyordu Barcelona'ya gidiyor! 2025 yazında imza atacak

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcuları listesine almaya devam ediyor. Ancak Cimbom'a transferde bu kez beklemediği bir haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılıların, 2025 yazında kadrosuna katmak istediği o yıldız için Barcelona devreye girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2024- 15:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024- 15:59