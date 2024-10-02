UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. hafta maçında Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların kamp kafilesi açıklandı.
Galatasaray'da cezalı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Victor Osimhen, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
RFS ile Galatasaray arasındaki mücadele, 3 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te oynanacak..
️ FC RFS maçı kamp kadromuz 👇 #RFSvGS #UEL pic.twitter.com/NWmJHWSLFs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 2, 2024