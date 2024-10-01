Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılarda takımının 2 golünü kaydeden Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen ilk yarının sonlarına doğru yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıya devam edememişti.
Sarı-kırmızılı kulüpten Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."