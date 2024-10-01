GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk biletini kesmişti! Jelert'in yerine geliyor
Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık skoru koruyamayan Galatasaray'da cezalar kesiliyor. Birçok isim, performans açıksından sınıfta kaldı. Bu futbolculardan biri de Jelert oldu. 21 yaşındaki futbolcu bekleneni bir türlü veremezken, teknik direktör Okan Buruk'un Danimarkalı ismi kenara almayı planladığı ortaya çıktı. Cimbom, devre arasında sağ bek bölgesine takviye yapmayı planlıyor. İşte listeye alınan yıldız isim... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 01.10.2024- 10:00