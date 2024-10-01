GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen transferi yılan hikayesine döndü! Ayrılık...
Yaz transfer döneminde Vitor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, tüm dünyada ses getirmişti. Uzun zamandır Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin listesinde yer alan Nijeryalı futbolcunun transferi adeta yılan hikayesine döndü. Ünlü İtalyan gazeteci, İngiliz devinin yeniden Osimhen için devreye gireceğini açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.10.2024- 11:43