Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve yeni takımında fırtına gibi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu gündem olmaya devam ediyor. Milli futbolcu Benfica'da önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Yeni takımında çıktığı dördüncü maçta üçüncü kez fileleri havalandıran Kerem, Portekiz basınında yine gündeme oturdu. Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu için NTV'nin derlediği habere göre Portekiz medyasında yapılan yorumlar ise şöyle: