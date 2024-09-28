Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gözler hücum hattında olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen ile Icardi arasında seçim yapması bekleniyor. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi muhtemel 11'ler... | Galatasaray haberleri
UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK zaferiyle başlayan lider Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahne alacak. Son olarak Fenerbahçe'yi deviren ve 5 puan farkla zirvede oturan sarı-kırmızılılar, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Fotomaç'ın derlediği haberde, RAMS Parkt'taki maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Süper Lig'de puan kaybetmeyen tek takım olan Galatasaray, 6'da 6 ile zirvede yer alırken; bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.
TARİHE GEÇECEK Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray için bu maçın ayrı bir önemi de var. Okan Buruk'un öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.
Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda en iyi sezon başlangıcına imza atacak. Böylece kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk yine tarihe adını yazdıracak.
41. RANDEVU OLACAK Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 40 maçından 26'sını Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı. Galatasaray bu maçlarda 81 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 42 golle karşılık verdi.
RAMS'TA BERABERLİK YOK Galatasaray ile Kasımpaşa 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 13 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, bu maçlarda 25, Kasımpaşa 17 kez ağları havalandırdı.
EVİNDE 7'DE 6 YAPTI Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.
Sarıkırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.
GOL OLUP YAĞIYOR Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı. Galatasaray, ligde en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.