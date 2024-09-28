Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Roland Sallai önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SALLAI'NİN SÖZLERİ:

"İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız."

"Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim."