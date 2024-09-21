G.Saray'dan flaş paylaşım! Okan Buruk ve Mourinho...
Buruk'tan derbi öncesi flaş açıklama: Provokasyonlara uymamalıyız!
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