Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Paylaşımda "The Crying One (Ağlayan Biri)" başlığını kullanarak "Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran olacaksınız. Tam bir ağlama ustası. Yazarın kartlar konusunda yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yazar kendisine tanınan imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor. The Crying One. (Ağlayan biri) Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar..." ifadelerine yer verildi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN PAYLAŞIM: