Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SARA'NIN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe'ye karşı kendi oyunumuzu oynadık. İlk yarıda özellikle tam anlamıyla kendimizi gösterdik. Bunun devamı da gelecek."

"Adapte olmak çok önemli, ben her zaman oynamak istiyorum. Takıma yardımcı olabildiğimi gördükçe, adapte olduğumu hissediyorum."