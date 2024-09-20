GALATASARAY HABERLERİ | Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürürüyor. Bu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte Michy Batshuayi flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2024- 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024- 18:05