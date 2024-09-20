Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sarı kırmızılıların Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi derbi öncesi paylaşım yaptı.
Batshuayi, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu.
Belçikalı oyuncu Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğini söylemişti.
Tecrübeli golcü Galatasaray formasıyla bu sezon 8 maçta görev alırken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
İŞTE BATSHUAYI'NIN PAYLAŞIMI