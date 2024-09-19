Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Devler Ligi'nde play-off turu ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak tur şansını rövanşa bıraktı.
Galatasaray'ın gollerini 56 ve 66. dakikalarda Andrea Staskova kaydetti.
Konuk ekibin gollerini ise 77. dakikada Benan Altıntaş (K.K) ve 90
Bu karşılaşmanın rövanşı 25 Eylül Çarşamba günü Prag'da oynanacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ