Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin golcü ismi Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

"İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık."

"Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor."

"Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim."