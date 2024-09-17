Süper Lig'de son olarak Çaykur Rize'yi 5-0 yenerek şovunu sürdüren Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta saat 20.00'de sahneye çıkacak. Fotomaç'ın derlediği haberde 4 maçından da zaferle ayrılarak ligde puan kaybetmeyen tek takım olan Aslan, 5'te 5 yaparak zirveye çıkmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde konuk ekip Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.

OSIMHEN YOK

Galatasaray, bu akşam önemli eksiklerle sahada olacak. Mauro İcardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle olmayacak. Yeni transferler Roland Sallai, Victor Osimhen ve İsmail Jakobs, ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer oldukları için karşılaşmada görev alamayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadan yola devam etmeyi hedefliyor.

İNAN RAKİP OLUYOR

Uzun yıllar Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Daha önce Kasımpaşa'nın başında bir kez Galatasaray'la karşılaşan İnan, 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: MUSLERA, KAAN, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JELERT, TORREIRA, SARA, YUNUS, BARIŞ, MERTENS, BATSHUAYI

Gaziantep FK: DIOUDIS, ERTUĞRUL, VIANA, SABORIT, EMRE, MANDOUKI, OGÜN, MUSTAFA, KOZLOWSKI, MAXIM, KODRO