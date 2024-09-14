Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"SON İKİ SENENİN ŞAMPİYONUYUZ"

Taçsız kral Metin Oktay ile başlayacağım. Aramızdan ayrılışını 33. yılıydı. Takımımızda değişim oldu. Transferleri yaptık ve güçlü bir kadro kurduk. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Son iki senenin şampiyonuyuz ve bu özgüven var üzerimizde."

"YENİ TRANSFERLERİN ARDINDAN..."

"Yeni transferlerin ardından nasıl oynayacağımız konuşuluyor. Zamanla buna karar vereceğiz. Önümüzde zor bir takvim var. Bu takvimde salı günü kullanamayacağımız oyuncular olacak. Bugünkü performansları dakikaya göre vereceğiz. Osimhen milli takımda 45 dakika oynadı. Kaç dakikada oynayacağına bakacağız. Bir sonraki maçta Batshuayi kadroda olacak."

"İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Rakibimiz 3-4-3 şeklinde oynuyor. Biz de buna adapte olarak oynayacağız. Bizim için hem kanat beki hem stoper hem kanatta oynayabilecek oyuncularımız var. Transfer dönemi bitti. İyi bir kadroya sahibiz. Elimizdeki kadrodan memnunum. Galatasaray'a yakışan bir şekilde oynayacağız. Son iki senede ne yaptıysak bu sene de aynısını yapacağız. Bu sezona 3'te 3 ile başladık. Bundan önceki sezona göre daha öndeyiz. Bugünden sonra kazanarak özgüvenimizi kazanıp takım yapısını oluşturacağız. Muhteşem bir taraftarımız da var. Bir teknik adam olarak başka da isteyeceğim bir şey yok.