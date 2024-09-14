Buruk: Çok yukarı çıkarmaya gerek yok
Sara: Rahat olduğum mevkide oynuyorum
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 14 Eylül?
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