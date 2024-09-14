Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

"Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz."

"İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. elimden geleni yapacağım."

"Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu."

"Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum."