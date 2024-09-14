Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin, "Barış Alper Yılmaz attığı golden sonra belini tutarak değişiklik istedi. Oyuncunun sakatlığı var mı?" sorusuna Okan Buruk, " Daha öncede belinde bir sıkıntı vardı. Barış'ı gol atması için oyunda tuttum, devamında ağrısı olduğu için oyundan çıktı. Çok önemli bir durumu söz konusu değil" yanıtını verdi.